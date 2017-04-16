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Эвакуация в аэропорту Нью-Йорка

 

Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке были эвакуированы из служебного здания после обнаружения учебной гранаты, сообщает телеканал CBS New York со ссылкой на администрацию аэропорта.

Подозрительный сверток был обнаружен в помещении таможенной службы. После того, как всех сотрудников вывели из здания, правоохранительные органы определили, что предмет был учебной гранатой, которую перевозили для использования на военных учениях.

Инцидент не затронул терминалы аэропорта, воздушная гавань работает в нормальном режиме. Эвакуированные сотрудники вернулись на свои рабочие места.

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