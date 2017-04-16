Намедни Мария Владимировна Захарова коснулась дела нового страдальца Александра Лапшина. Захарова, отвечая на вопрос о судьбе блогера, который имеет к России весьма посредственное и условное отношение, открыто заявила - МИД держит этот вопрос под контролем.

Для России Лапшин – не страдалец. Российская внешнеполитическая доктрина исключает право на вмешательство во внутренние дела других государств под эгидой отстаивания либеральных свобод. Это не ниша российского МИДа, осуждавшего Госдеп и внешнеполитические институты Запада, и трактовавшего защиту либеральных свобод в других странах грубым попранием суверенного права самодостаточного государства. Вот поэтому участившиеся заявления Марии Владимировны вокруг судьбы наказанного блогера выражают недоумение в Баку.

Лапшин не репрессирован, а наказан. Эта аксиома исходит из политической философии нынешнего Кремля. Официальный Баку тоже придерживается этой ценностной системы и парирует ангажированные и зачастую неуместные заявления, раздававшиеся из-за океана. Почему раздававшиеся? А потому что новая администрация Трампа отвергла прежнюю теорию глобального доминирования США, некогда провозгласивших абсолютное право на вмешательство в дела субъектов международного права исходя из интересов мирового либерализма. Трамп же заверил, что отныне таких заявлений больше не будет.

Но Мария Владимировна возможно интерпретирует заботу о блогере Лапшине, преступившего законы другой страны, его российским паспортом. Лапшин хоть и появлялся эпизодично в России, но все же является гражданином этой страны. Но штанины Лапшина переполнены и другими паспортами. У него есть израильский паспорт. Обнаружился даже украинский! Но ни Израиль, ни Украина не встревожены, как Мария Владимировна, судьбой своего гражданина, избравшего своей мишенью целую страну.

А может Россия, скажем, в отличие от Израиля или Украины, бескомпромиссно отчаянно и твердо решительно борется за всех своих граждан? Что ж, это похвально и достойно великой державы!

Возможно, в Азербайджане именно так бы отнеслись к скрупулезному подходу Марии Владимировны, и в целом, российского МИДа, если бы не одно большое «но».., обособившее дела других граждан России, которые требуют такого же подхода, как к делу Лапшина. К примеру, возьмем дело другого гражданина России - Дильгама Аскерова.

Дело карабахского пленника Д.Аскерова почти не отличается от бед и страданий Лапшина. Разница лишь в том, что Аскеров - не блогер и не носит в карманах паспорта других стран. У него лишь паспорт одной страны – России. В чем же вина Аскерова? Он так же, как и Лапшин, посетил оккупированные Арменией территории. Однако если Лапшин нарушил законы Азербайджана, незаконно въехав на территорию страны, то Аскеров находился на территории Азербайджана на законных основаниях и имел полное право свободно перемещаться внутри страны.

Аскеров родом из аннексированного армянами Кельбаджарского района, и он не смог справиться с чувствами и мыслями о землях своих предков, не отступив перед опасностью и возможно даже гибелью, пробрался незаметными узкими горными тропами вглубь Карабаха. Возможно, поступок неразумный и авантюрный. Но Аскеров не совершал преступлений! А сепаратистские власти его арестовали и приговорили к пожизненному заключению, вдобавок обвинив в шпионаже. За кем же следил Аскеров, пробираясь к могилам своих предков через горы и леса? И что можно найти и увидеть в безлюдном Кельбаджаре?

Возможно, по логике российского МИДа и Лапшин не совершал преступлений. Но в этом случае можно вопросить – чем поступок Лапшина отличается от храброго и бесстрашного подвига Аскерова? Тем более, что Лапшина ничего не связывает с Карабахом, а вот Аскеров всеми узами и прошлым связан с этой землей, в которой покоятся его предки и проливается кровь соотечественников.

Мария Владимировна твердо заявляет, что дело Лапшина находится под контролем МИД России. Позвольте спросить – а почему дело другого российского гражданина Аскерова не находится под контролем внешнеполитического ведомства? Что же это за избирательный подход?! Почему то, что позволено с российской точки зрения Лапшину, не позволено Аскерову?! Почему Лапшин может воспользоваться новым либеральным безграничным миром, а поступок Аскерова квалифицируется как шпионаж?

Кто просил за Лапшина? Армения? Ни Израиль, ни Украина не проявляют столь глубокого интереса к судьбе своего гражданина. Шум стоял лишь в одном Ереване. А за другого российского гражданина Дильгама Аскерова просил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Еще два года назад на августовской встрече в Сочи трех президентов президент И.Алиев в присутствии Сержа Саргсяна передал прошение семьи гражданина России президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Неоднократно вопрос Аскерова на встрече с министром С.Лавровым поднимал и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Увы, по сей день мы не услышали из уст Марии Владимировны даже дежурной фразы об обеспокоенности за судьбу и будущее своего гражданина. Лапшин содержится в законной тюрьме пенитенциарной системы, встречается с адвокатами, пользуется телефонным правом, общается с членами семьи, а вот куда запрятали Аскерова – еще один большущий вопрос!

В деле Аскерова зафиксировано нарушение как минимум двух статей Европейской Конвенции. Нарушено его основополагающее право на свободу и право на справедливое судебное разбирательство. Если Лапшина арестовал законный суд, то Аскерова линчевали непризнанные в мире полувоенные квазисудебные инстанции. А это находится в прямом противоречии с женевскими конвенциями, за которые так ратует МИД России.

Напрашивается весьма неутешительное для Азербайджана резюме: МИД России руководствуется пресловутыми двойными стандартами, в которых постоянно обвиняет страны Запада и США. Значит, если бы Аскеров не был по национальности азербайджанцем, он мог бы рассчитывать на высокую поддержку и особое внимание МИДа своей страны?! К тому же преимущество Лапшина в том, что он оставлял записи в своем блоге в сети, а Аскеров писал стихи в своей тетради. В ответ на критику Запада в России всегда заявляли – мы судим своих граждан не за профессиональный род деятельности, а за конкретные преступления. Так чем же «преступление» Аскерова отличается от преступления Лапшина?!

И после этого избирательного подхода российские власти предлагают рожденным в СССР принимать российское гражданство и получать российские паспорта с двуглавым орлом?

Кто же поверит и примет такое решение после того, как Россия бросила в беде своего безвинного и плененного сепаратистами гражданина? А вот на этот вопрос я не решаюсь ответить, дорогая Мария Владимировна…