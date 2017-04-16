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Здесь больше не говорят по-русски они о нас

Автор: Отдел информации 

За последние 20 лет русский язык потерял свои позиции в большинстве стран бывшего СССР, пишет Financial Times.

Информация была взята из переписей населения и исследований ООН. Ее проанализировала исследовательская группа Euromonitor International. Хотя в данном анализе и не приведены данные по Азербайджану, исследователи отмечают падение интереса к русскому языку практически во всех постсоветских странах.

Самая большая утрата позиций русского языка произошла в Казахстане — в 2016 году 20,7% населения в этой стране сказали, что обычно разговаривают дома по-русски. А в 1994 году таких было 33,7%. Вдобавок Казахстан официально переводит свой алфавит с кириллицы на латиницу.

В Эстонии и Латвии за это же время произошло падение примерно на 10 процентных пунктов. Русский язык сдал позиции еще в четырёх исследуемых странах: Грузии, Литве, Туркменистане и Украине.

И только в Беларуси все наоборот — теперь там 71% жителей считает русский родным, хотя в 1994 году таких было 49,6%. После Беларуси в рейтинге значимости русского языка в стране идет Латвия — и то с огромным отставанием. Там русский считают родным языком 29,8%, а в 1994 году таких было 40,5%.

В то же время в исследование не попали Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан.

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