Репрессии за пропаганду азербайджанского языка

Активиста Аббаса Лесани, выступающего за признание прав азербайджанцев в Иране, судят за призывы к прекращению национальной дискриминации в Иране. В интервью сайту Центра по правам человека в Иране Лесани заявил, что его первый судебный процесс проходил 7 марта в революционном суде в провинции Ардебиль.

Его обвинили в «подрыве национальной безопасности и антигосударственной пропаганде».

А уже на этой неделе он предстал перед революционным судом в провинции Восточный Азербайджан. Активиста обвинили в «организации оппозиционных групп, намеревающихся свергнуть режим».

«На суде 7 марта я написал свою объяснительную на азербайджанском языке. Сначала судья не принял этот текст, потребовав написать на фарси. Однако учитывая, что это мое законное право писать на родном языке, текст все же был принят», - сказал Лесани.

Центр по правам человека отмечает, что от 16 до 25% процентов населения Ирана составляют этнические тюрки. Они проживают в основном в провинциях Восточный и Западный Азербайджан, Ардебиль, Занджан и др. Азербайджанские правозащитники уже долгие годы борются, чтобы азербайджанский язык преподавался в школах наравне с фарси.

«День родного языка отмечается во всем мире. В этот день я со своими друзьями организовал мероприятие в защиту азербайджанского языка. Это мероприятие было абсолютно мирным. Теперь они обвиняют нас в действиях, направленных против национальной безопасности», - сказал Лесани.

Центр защиты прав человека в Иране отмечает, что Аббас Лесани был обычным торговцем фруктами в городе Ардебиль. Его мирная деятельность в защиту прав азербайджанцев превратили его в мишень для иранских силовых структур. Лесани уже провел год в тюрьме по обвинению в «пропаганде против государства» и вышел на свободу лишь в 2016 году. Теперь ему грозит новый, более длительный тюремный срок.

«На свадьбе моего друга, который также выступает в защиту прав азербайджанцев, я выступил с речью, в которой выразил надежду, что этническая дискриминация в Иране прекратится и будут обеспечены права всех народов. Тогда меня обвинили в пропаганде против государства», - сказал Лесани.

Правозащитники отмечают, что Лесани не единственный азербайджанец, который подвергся репрессиям за то, что отстаивал свои права. Активисты Алирза Фарши, Акбар Азад, Бэнжим Шейхи, Хамид Манафи и десятки других также были арестованы по обвинению в антигосударственной деятельности после участия в мероприятиях в защиту азербайджанского языка.