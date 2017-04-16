В Баку потеплеет до 21 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами будет слабый туман, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 17-22 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, в некоторых местах ожидается туман. Но днем в некоторых западных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами ожидается порывистый западный ветер.