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Ради голландского паспорта дезертир объявил войну Азербайджану

Автор: Отдел информации 

Эмигрант из Азербайджана Вагиф Фараджуллаев, развернувший настоящую кампанию клеветы в отношении Азербайджана, не оставляет попыток получить вид на жительство в Голландии.

Ранее Вагиф Фараджуллаев, которому грозит депортация в Азербайджан, вместе со своими сторонниками провел акцию протеста в Гааге. Также было собрано более 7 тысяч подписей в его поддержку.

дезертир Фараджуллаев продолжает кампанию против Азербайджана

Вагиф Фараджуллаев покинул Азербайджан 15 лет назад якобы за нежелание служить в азербайджанской армии. Он также утверждал, что подвергался преследованиям из-за того, что его мать является этнической армянкой. Однако миграционная служба Нидерландов крайне скептически отнеслась к заявлениям Фараджуллаева и приняла решение депортировать его из страны.

По информации издания Dagblang Noorden, нежелание возвращаться в Азербайджан побудило беглого Вагифа организовать очередную акцию. Дело в том, что на протяжении 15 лет пребывания в Нидерландах он должен был ежегодно приходить в отделение полиции, чтобы ему поставили соответствующий штамп.

В этот раз Вагиф совместил поход в полицию со своим днем рождения. Он пригласил всех сочувствующих отметить эту знаменательную дату у здания отделения полиции. При этом вход на своеобразную вечеринку он сделал бесплатным и открытым. Любой желающий мог прийти, выразить поддержку Вагифу и отведать праздничный торт.

Поможет ли эта очередная акция Вагифу получить долгожданный вид на жительство в Нидерландах, не известно. Однако тот факт, что все больше и больше азербайджанских мигрантов ради получения статуса беженца готовы оклеветать свою страну, вызывает крайнюю озабоченность и сожаление.

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