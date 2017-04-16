В 2016 году Азербайджан посетили 1 921 925 туристов, сообщает haqqin.az, ссылаясь на данные Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Они потратили 2 млрд 309,5 млн долларов. В среднем каждый турист потратил в Азербайджане примерно 1200 долларов.

Для сравнения сообщим, что, к примеру, Армению посетили значительно меньше туристов - 1 191 910. Они потратили 935,8 млн долларов. В среднем - 785 долларов на человека.

Грузию посетило больше туристов, чем Азербайджан – 2 281 971. Однако они потратили меньше, чем в Азербайджане – 1 млрд 935,9 млн долларов, что равно 848 долларам с каждого туриста.

Меньше долларов оставили туристы и в Казахстане – 1 млрд 533,6 млн. Хотя страну посетили более 4,5 млн туристов.

Haqqin.az уже писал о том, что за два года Азербайджан совершил огромный рывок в рейтинге туристической привлекательности ВЭФ, поднявшись с 84-го места на 71-е. Лучше, чем в Азербайджане туризм развивается только в Японии.

«Азербайджан – одна из развивающихся экономик в этом году, - говорится в докладе швейцарской неправительственной организации. – Если в 2015 году было зафиксировано сокращение туристического потока в Азербайджан, связанное с замедлением экономического роста в регионе, то затем инвестиции страны в туристический сектор принесли свои плоды. Упрощение визового режима привело к улучшению рейтинга открытости Азербайджана. Азербайджан стал дешевле благодаря снижению цен на отели и снижения курса национальной валюты. Помимо этого, в Азербайджане высокий уровень безопасности».

По уровню безопасности Азербайджан занимает 35-е место среди 136 стран. Здесь места в первой тройке занимают Финляндия, ОАЭ и Исландия. Среди стран постсоветского пространства нас опережают Эстония (15-е место), Грузия (29-е) и Армения (34-е). Среди других соседних государств Иран на 87-м месте, Россия – на 109-м, Турция – на 116-м. Худшими являются Колумбия, Йемен и Сальвадор.

В рейтинге здоровья и гигиены Азербайджан также на высокой позиции – 37-й. Тут лидируют Германия, Литва и Австрия. Помимо литовцев, в бывшем СССР мы также уступаем России, Казахстану, Украине, Латвии, Эстонии, Молдове и Грузии. Армения проигрывает Азербайджану, занимая 48-е место. Последними идут Мозамбик, Сьерра-Леоне и Кот д`Ивуар.

В рейтинге людских ресурсов и рынка труда Азербайджан на 30-й ступени. Исландия, Швейцария и Дания возглавляют данную таблицу. Лишь Эстония опережает Азербайджан среди бывших советских республик. Армения на 45-м месте, Россия – на 46-м, Грузия – на 51-м.

С точки зрения дешевизны Азербайджан на 31-м месте. В лидерах Иран, Египет и Малайзия. В Казахстане и России цены для туристов дешевле, чем в Азербайджане. Грузия на 66-м месте, Армения – на 80-м. Самые дорогие страны – Швейцария, Великобритания и Барбадос.

Инфраструктура воздушного транспорта Азербайджана на 77-й позиции среди 136 стран. В первой тройке Канада, США и ОАЭ. Турция занимает 14-е место, Россия – 22-е. Армения и Грузия уступают Азербайджану, занимая соответственно 88-е и 90-е места. Замыкают таблицу африканские страны – Сьерра-Леоне, Малави и Лесото.

Рейтинг самых гостеприимных стран мира под названием The Travel and Tourism Competitiveness Всемирный экономический форум (WEF) обнародует раз в два года. Анализируются различные факторы, которые влияют на сектор туризма и вносят вклад в развитие страны и ее конкурентоспособность.

В этом году 1-е место заняла Испания, благодаря сочетанию культурных и природных достопримечательностей, хорошей туристической инфраструктуре и авиасообщению. На 2-м месте Франция, 3-ю строчку занимает Германия.