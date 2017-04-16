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Кого накажут после заявления президента И.Алиева?

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Строительные работы на территории "Дома охотника" по проспекту Метбуат в Ясамальском районе Баку действительно приостановлены. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az. Напомним, что как уже сообщал наш сайт, на проспектеМетбуат, произошло массовое уничтожение деревьев во время подготовки территории к строительству дома.

Накануне, по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева строительство здания на территории "Дома охотника" было остановлено, компания, осуществляющая строительство оштрафована на сумму 130 тыс. манатов. Кроме того, было возбуждено уголовное дело.

Шахмар Алиев, представитель строительной компании, которая вела работы на этой территории, сообщил haqqin.az, что вчера сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов побывали на этой территории и остановили все работы. По его словам, идет расследование допущенных нарушений, и строительная компания, не исключая того, что они действительно были, готова нести ответственность.

При этом Шахмар Алиев ничего не сказал про уничтоженные деревья, отметив лишь, что компания позже сделает заявление по этому поводу. По словам же местных жителей, никто не знает, куда подевались поваленные экскаватором кипарисы, которых было более 50 штук.

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