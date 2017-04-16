Израиль планирует производить семена в Азербайджане

Израиль планирует построить в Азербайджане предприятие по производству семян овощных и плодовых культур (Seed Production Company). Об этом сказал Trend президент Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун.

По его словам, данный проект был инициирован год назад министерством сельского хозяйства Азербайджана и Торговой палатой.

"В конце 2016 года, в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку, был подписан контракт между министерством сельского хозяйства Азербайджана и компанией Israeli Plain Sciences (IPS) на создание государственного предприятия по выведению и производству семян", - сказал Каплун.

По его словам, качественные семена собственного производства - основа успешного фермерства, а использование качественных сортов семян, хорошо приспособленных к погодным условиям, дает возможность фермерам получить плодотворный урожай.

"Азербайджан имеет прекрасные условия для развития фермерских хозяйств. А создание местного производства семян позволит отказаться от их импорта, сэкономить средства госбюджета и создать новые рабочие места", - сказал Каплун.

По его словам, на данный момент сельское хозяйство Азербайджана полностью зависит от импортированных семян. Многие семена производятся европейскими компаниями, и не адаптированы под местные погодные условия.