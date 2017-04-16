Массовая драка сторонников и противников Трампа

Более 20 человек арестованы в США после потасовки между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в центральном парке имени Мартина Лютера Кинга в городе Беркли, штат Калифорния. Всего в драке приняли участие около 200 человек.

По данным агентства, сторонники Трампа на прошлой неделе объявили о проведении в воскресенье, 16 апреля, митинга, в ходе которого выступят некоторые члены организации в поддержку президента США. Противники американского лидера в ответ на это объявили, что в тот же день проведут контр-демонстрацию в том же парке.

Правоохранительные органы установили временные барьеры, чтобы обеспечить безопасность во время проведения акций, но это не остановило демонстрантов.

В полиции заявили, что аресты будут продолжаться, отмечает Fox News.