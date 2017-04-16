Минобороны Германии заявило об участившихся кибератаках

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что бундесвер ежедневно фиксирует по 4,5 тыс. хакерских атак и ожидает увеличения их числа в будущем.

При этом, по словам министра, в Германии зачастую не могут определить, что стоит за этими кибератаками. Однако один из подозреваемых — группировка «Исламское государство» — имеет все возможности для активизации этой деятельности.

«ИГ, которую мы постепенно побеждаем с физической точки зрения, будет предпринимать все больше попыток перенести свою активность в виртуальное пространство», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Welt am Sonntag.

«Многие из этих атак — автоматизированные, таким образом компьютер автоматические пытается проникнуть через наши брандмауэры», — добавила она.