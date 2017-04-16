Министр обороны Ирана на встрече с Закиром Гасановым обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию

Министр обороны Ирана бригадный генерал Хусейн Дехган призвал к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, говоря, что нет места для нового кризиса в регионе, который уже страдает от нестабильности и терроризма. По информации иранского агентства «Тасним», об этом Дехган заявил на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, который находится с визитом в Тегеране.

Дехган выразил надежду на то, что Баку и Ереван останутся привержены мирному разрешению конфликта и не допустят вмешательство в него посторонних сил, которые хотят обострить ситуацию в регионе.

«Западная Азия столкнулась со множеством угроз нестабильности ввиду отсутствия системы безопасности. Отсутствие ответственной политики лишь усугубляет кризис. Мир сталкивается не только с угрозой террористических групп, связанных с ваххабитской идеологией, но и с агрессивной политикой США, сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред. ) и Саудовской Аравии», - сказал он.

Иранский министр отметил необходимость более тесного военного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном для того, чтобы блокировать попытки внешних сил подорвать отношения Баку и Тегерана.

В свою очередь, Закир Гасанов выразил готовность Азербайджана развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Ираном.

«Азербайджан обязуется обеспечивать безопасность вдоль своих общих границ с Ираном и не допустит никаких угроз безопасности на границах», - сказал Закир Гасанов.