Эрдоган: "Я уверен, что народ проголосует за развитие Турции"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления.

"Этот референдум отличается от всех предыдущих выборов Турции, так как предусматривает изменения в форме правления. Я уверен, что турецкий народ выберет быстрое развитие страны", - сказал Эрдоган журналистам.

Ранее премьер-министр страны Бинали Йылдырым, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу и другие официальные лица проголосовали на конституционном референдуме.