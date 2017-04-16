Трамп встретится с Махмудом Аббасом

3 мая 2017 года в Белом доме состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

23 апреля в США вылетит палестинская делегация, которой предстоит подготовить визит Аббаса. На повестке дня – возобновление палестино-израильских переговоров.

Палестинцы также попытаются убедить американского лидера выступить против поселенческой деятельности и отказаться от планов перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

Напомним, первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса состоялся 10 марта. Именно в ходе этой беседы Трамп впервые пригласил Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить возможности возобновления мирного процесса.