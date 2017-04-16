В «Открытой России» нашли замену Ходорковскому

Делегаты конференции в Таллине избрали на пост главы движения «Открытая Россия» 29-летнего Александра Соловьева, который координирует в организации проект «Открытое право», а ранее работал помощником депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

На этом посту Соловьев сменил основателя движения Михаила Ходорковского, который накануне объявил о решении сложить с себя полномочия председателя этого движения.

«В первую очередь я намерен налаживать отношения со всеми другими демократическими движениями. Я хочу показать, что объединение оппозиционных сил возможно. Это моя идея фикс», — сказал Соловьев Русской службе BBC после подсчета голосов.

В свою очередь руководитель избирательных проектов «Открытой России» Тимур Валеев подтвердил, что новый председатель движения будет избираться раз в год, без права на повторное переизбрание в течение пяти лет.

Накануне экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский ушел с поста председателя общественного движения «Открытая Россия», объявив о своем решении на конференции движения в Таллине.