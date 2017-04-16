За несколько дней до Пасхи - главного праздника православных христиан, называемого Воскресением Христовым, большая группа паломников Грузии вылетела чартерным рейсом в Израиль. Как сообщил корреспонденту haqqin.az учредитель «Пилигрим турс» и глава благотворительного фонда Патриархии Грузии Лаша Жвания, сотня с лишним верующих вместе с представителями грузинского духовенства как и тысячи православных съехавшихся со всего света в Иерусалим провели вчера весь день в Храме Воскресения Господня в ожидании схождения Божественного Огня. Л.Жвания подробно рассказал, как это происходило.

«Уже с ночи верующие заполнили прилегающие к храму площади и улочки, чтобы потом попасть в число примерно семи тысяч человек, которых может вместить здание. Я говорил с несколькими грузинами и они уже находятся в храме», - сообщил Лаша Жвания. -“Одним словом, о схождении Божественного Огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме молились десятки тысяч паломников, в том числе и из Грузии”.

Божественный Огонь ежегодно нисходит накануне православной Пасхи. Первое упоминание об этом чуде относится еще к IV веку нашей эры.

“Сегодня с утра в храме заранее погасили все свечи и лампады, в Кувуклии (часовне), что над мраморным ложем, на котором, по преданию, лежало тело Христа, тщательно осмотрели на предмет отсутствия источников пламени,- продолжил Л.Жвания.- Затем туда внесли незажженную лампаду с маслом. После этого помещение опечатали в присутствии израильских полицейских, заменивших ныне янычаров, которые следили за отсутствием подлога во времена османского правления.

После открытия ворот в храме началось некое театрализованное представление: первыми во двор, как принято, вбежали «вестники»- арабские подростки-христиане (православные копты), которые устроили шуточные потасовки, сидя на плечах друг у друга, били в барабаны, призывая Небесный огонь или Нур ас-сабт (по-арабски «Субботний свет»). Не обошлось и без традиционных стычек между греками и армянами, оспаривающими право первыми войти в храм.

Примерно в полдень по местному времени начался крестный ход от Иерусалимской патриархии, возглавляемый греческими иерархами церкви. После этого около 14:00 по тбилисскому времени Патриарх Иерусалимский вошел внутрь Кувуклии. Там предаваясь молитве, он вместе с тысячами паломников ожидал главного предпасхального чуда. И вот, в 15:20 по тбилисскому времени своды огромного храма озарились священным пламенем: произошло схождение Божественного Огня. От свечей Патриарха по цепочке стали зажигать свои свечи присутствующие, и очень скоро весь храм озарился светом свечей тысяч верующих. Частица Божественного огня зажглась и на свечах посланцев Грузии”.

Поздно ночью учредитель «Пилигрим турс» и глава благотворительного фонда Патриархии Грузии Лаша Жвания сообщил, что Божественный Огонь доставлен чартерным рейсом в 23:30 в Тбилиси. Встречать Божественный Огонь в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели собрались тысячи верующих. Отсюда под песнопения и слова благодарения Господу Огонь перенесли в Главный храм страны – собор Святой Троицы. Далее священное пламя из храма Господня в Иерусалиме последует во все православные церкви Грузии. С того и начнется 16 апреля пасхальное утро нового дня…