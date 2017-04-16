Два человека погибли в результате перестрелки у избирательного участка в турецком Диярбакыре в ходе проведения референдума о внесении поправок в конституцию страны.

По данным телеканала NTV, перестрелка произошла на улице возле школы, в которой расположен избирательный участок. Предположительно, причиной конфликта стало расхождение в политических взглядах разных групп граждан.

Во время противостояния в ход пошло не только огнестрельное оружие, но и ножи и палки. Два человека были застрелены, еще один получил ранения.

Сегодня в Турции при повышенных мерах безопасности проходит референдум по ряду конституционных изменений, которые предусматривают переход к президентской системе правления. Поправки в конституцию были уже ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.