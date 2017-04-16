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Супругу Асада хотят лишить британского гражданства

 

Члены парламента Великобритании обратились в МВД страны с требованием лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства, сообщает издание Sunday Times без ссылки на конкретные источники.

По данным газеты, несколько парламентариев, а также проживающих в стране сирийцев обратились с таким прошением в субботу.

Асма Асад родилась в Лондоне и обладает как сирийским, так и британским паспортами. Как отмечает издание, наличие второго гражданства дает властям страны право лишить супругу сирийского лидера подданства Соединенного Королевства.

Член парламента Великобритании Надим Захави заявил, что супруга Асада "является частью пропагандистской машины, которая совершает военные преступления" и призвал "преследовать Асада любыми способами", в том числе посредством давления на его жену.

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