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В наводнениях в Иране погиб 41 человек

 

В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек. Как передает агентство Asna, об этом заявил руководитель Организации по чрезвычайным ситуациям Исламской Республики Исмаил Наджар.

По имеющимся данным, еще 22 человека пропали без вести. Ранее власти сообщали о 35 жертвах.

Стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились реки, вода смыла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях — Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан.

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