В кафе на Новочеркасском проспекте Петербурга произошло дерзкое ограбление. Злоумышленник с пистолетом ворвался в кафе гражданина Азербайджана, похитил три шаурмы и скрылся.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел в пятницу около 19:30. Злоумышленник ворвался в кафе, расположенное у дома 52-А по Новочеркасскому проспекту, и угрожая повару пистолетом, забрал три шаурмы. С места преступления грабитель скрылся.

Очевидцы описали налетчика: мужчине на вид 40-45 лет, среднего роста, в черной куртке и синих джинсах. Владелец кафе, 39-летний уроженец Азербайджана, оценил причиненный ущерб в 510 рублей.