Лукашенко пообещал белорусам переломный год

Нынешний год станет для Белоруссии переломным. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения храма Преображения Господня в городе Барань (Витебская область), передает пресс-служба главы государства.

«Мы все можем, и мы с этими сложностями, о которых только что говорили, больше всего привнесенными на нашу землю, справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко поздравил сограждан с Пасхой. «Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И даже в недавней. Не получилось. Потому что весь народ от мала до велика всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней», — отметил президент.