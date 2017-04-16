На рейсе Манчестер-Прага произошел массовый дебош

В британском Манчестере на 2,5 часа отложили вылет самолета, который должен был следовать в столицу Чехии Прагу, передает издание Independent.

Причиной задержки стал дебош на борту лайнера, в котором приняли участие 23 человека.

По словам экипажа, буйные пассажиры «портили собственность и ругались». Для того, чтобы их утихомирить, пришлось вызывать полицию.

«Полиция поднялась на борт, чтобы оказать помощь при снятии с рейса некоторых клиентов, один из них был позже арестован, еще двоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка», — заявил представитель авиакомпании Jet2.