Афганистан обратился за помощью к России

Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить поддержку в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции. Об этом в воскресенье, 16 апреля, ТАСС рассказал директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари.

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел России и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — заявил он.

Хайдари отметил, что Афганистан ожидает ответа по данному запросу в обозримом будущем.