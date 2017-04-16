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КНДР о неудачном запуске ракеты

 

В МИД КНДР, комментируя сообщения СМИ о последнем пуске баллистической ракеты, заявляют, что официально об этом не было объявлено, но даже если такой пуск и был, это является нормальным процессом, в котором нет ничего удивительного, заявил заместитель начальника первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

"Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели, (это является) нормальным процессом в ходе того, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе", — заявил он.

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