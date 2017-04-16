Ильхам Алиев в Евлахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Евлахском районе, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, глава государства принял участие в открытии участка автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Евлахском районе, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, глава государства принял участие в открытии участка автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.
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