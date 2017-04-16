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Азербайджанцы в списке самых нерелигиозных наций в мире не наш опрос

Автор: Отдел информации 

Азербайджан попал в Топ-20 наименее религиозных стран мира. Об этом сообщает MSN. Исследователи изучили данные опросов Gallup, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах. В итоге были составлены Топ-20 самых религиозных и самых нерелигиозных стран мира.

Согласно изученным данным, в мире есть пять стран, население которых практически полностью религиозно (99%). Это Эфиопия, Малави, Нигер, Шри-Ланка и Йемен. Жители еще четырех государств - Бурунди, Джибути, Мавритании и Сомали религиозны на 98%.

Итак, список стран с самым религиозным населением выглядит следующим образом: Эфиопия (99%), Малави (99%), Нигер (99%), Шри-Ланка (99%), Йемен (99%), Бурунди (98%), Джибути (98%), Мавритания (98%), Сомали (98%), Афганистан (97%), Коморские острова (97%), Египет (97%), Гвинея (97%), Лаос (97%), Мьянма (97%), Камбоджа (96%), Камерун (96%), Иордания (96%), Сенегал (96%), Чад (95%). Еще шесть стран - Гана, Мали, Катар, Республика Конго, Руанда и Замбия - также показали результат в 95%.

Вера важна также для многих стран Южной Европы. К примеру, 74% итальянцев и 71% греков утверждают, что считают себя религиозными. А вот в Польше 86% населения считают себя религиозными.

Кроме того, трое из десяти британцев считают себя религиозными, а в США верующих 56%.

Наименее религиозные страны - Япония, Эстония, Швеция, Норвегия и Чешская Республика. Но на первом месте, конечно же, Китай. В кампанию этих стран попал и Азербайджан.

Китай - 7% считают религиозными, Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%), Чешская Республика (23%), Гонконг (26%), Нидерланды (26%), Израиль (30%), Великобритания (30%), Новая Зеландия (33%), Австралия (34%), Азербайджан (34%), Беларусь (34%), Куба (34%), Германия (34%), Вьетнам (34%), Испания (37%), Швейцария (38%), Албания (39%). И еще три страны - Австрия, Венгрия и Люксембург - также показали результат в 39%.

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