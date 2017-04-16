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В Венесуэле задержаны сотни митингующих

 

Не менее 470 участников организованных оппозицией акций протеста были задержаны в Венесуэле с 4 по 15 апреля, передает ТАСС. Об этом сообщил адвокат Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум». По его данным, не менее 188 человек до сих пор остаются под стражей, в основном, в столице страны Каракасе и в штате Лара.

Антиправительственные манифестации в различных регионах этой южноамериканской страны перерастали не только в столкновения с полицией, но и в другие противоправные действия. Как отмечается в заявлении Национального совета по торговле и услугам, порядка 50 магазинов в различных регионах были разграблены. Предприниматели призвали власти обеспечить безопасность своей деятельности.

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