Не исключено, что армяно-турецкие отношения скоро вновь основательно обострятся. И зачинщиком нового конфликта опять станет армянская диаспора Франции, всегда заботящаяся лишь о своих интересах, а отнюдь не о благе французского государства. Вот и на этот раз армянские националисты позаботились, чтобы во французском Марселе по случаю 102-й годовщины «геноцида армян» открылась площадь имени Согомона Тейлеряна.

Как сообщает Nouvelles d’Armenie, торжественная церемония в честь такого знаменательного события состоится 21 апреля и участвовать в ней будут мэр Марселя Жан-Клод Годен, глава коммуны Экс-ан-Прованс Ив Морен, другие общественно-политические деятели и представители армянской общины.

Как случилось, что на эту провокацию так запросто попался Марсель? Казалось бы, и историкам, и политологам, в том числе во Франции, хорошо известно, что этот самый Согомон Тейлерян является убийцей бывшего «Большого визиря» Османской империи Талаат-паши в 1921 году в Берлине. То есть, по-любому, к Франции этот трагический инцидент никакого отношения не имеет. Но там есть армянская диаспора, которая традиционно печется только о себе, игнорируя интересы страны проживания, и делает все, чтобы вбить клин между Парижем и Анкарой.

Но вернемся к преступлению Тейлеряна. Этот человек всё распланировал и предусмотрел, отправляясь в Берлин и хладнокровно расстреливая известного турецкого деятеля на глазах у многочисленных свидетелей. Увы, уже тогда, почти сто лет назад, европейская мораль была столь витиевата и своеобразна, что умудрилась добиться оправдания Тейлеряна. Он был признан находившимся в момент покушения в состоянии невменяемости и освобождён.

Разумеется, это было политически ангажированное решение, являвшееся частью антитурецкой политики, которая и доныне не изжита в Европе. Неудивительно, что перед Турцией всегда ставились препоны, дабы не допустить ее членства в ЕС. И эта политика никогда не потерпит изменений - наивно рассчитывать на что-то иное. Как в свое время оправдали Согомона Тейлеряна, так оправдают и сегодня любое преступление против Турции и ее представителей.

Конечно же, Тейлерян не был террористом-одиночкой, который случайно оказался в Берлине и столь же случайно столкнулся с Талаат-пашой. Он был направлен в Берлин партией с давними террористическими традициями - «Дашнакцутюн», популярной однако и ныне, и представленной в парламенте Армении. И на этот факт никак не реагируют европейские организации, беспрестанно придирающиеся к Турции и Азербайджану по любому надуманному поводу или лживому доносу. Европа в упор не видит, что в Армении активно функционирует организация, члены которой на протяжении целого века совершают теракты по всему Старому Свету.

Стоит напомнить, что преступление Тейлеряна - всего лишь эпизод операции «Немезис», подготовленной армянскими террористами. Ее осуществление в 1920 году стоило жизни премьер-министру АДР Фатали хану Хойскому. Тогда же был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халид бек Хасмамедов. Киллерами выступили Арам Ерканян и Мисак Киракосян .

Кроме того, по плану все той же "Немезис" в том же году в Стамбуле застрелили бывшего министра внутренних дел Азербайджана Бехбуд хана Джаваншира. Обвиняемый в этом преступлении Мисак Торлакян предстал перед британским военным трибуналом, который признал его виновным, но счел, что действовал он в состоянии аффекта. В итоге убийцу всего лишь выслали в Грецию.

То есть все эти преступники, так же, как и Тейлерян, фактически не понесли никакого наказания. Таково, как показывает жизнь, отношение «просвещенной Европы» к армянским убийцам и террористам, с одной стороны, и к Турции и Азербайджану - с другой. Так что ничего странного, если в Париже или Берлине скоро появится площадь имени Мисака Торлакяна.

Франция, да и вся Европа, слишком быстро забыли, как их граждане становились невинными жертвами армянских террористов. Чего стоит хотя бы взрыв в аэропорту Орли 15 июля 1983 года, совершенный террористами АСАЛА, когда погибли восемь человек и еще 55 были ранены. Таких акций в 70-80-е годы прошлого века в различных городах Старого Света было немало, и многие из них – дело рук армянских националистов. И кто знает, не взорвут ли Марсель и иные города Франции те будущие армянские террористы, которых сегодня будут водить на прогулку по площади Согомона Тейлеряна. Той площади, что станет символом поощрения армянского терроризма.