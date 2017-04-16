Подписаться на уведомления
 

Во Франции площадь назвали в честь армянского террориста наша реакция

Автор: Акпер Гасанов, автор haqqin.az 

Не исключено, что армяно-турецкие отношения скоро вновь основательно обострятся. И зачинщиком нового конфликта опять станет армянская диаспора Франции, всегда заботящаяся лишь о своих интересах, а отнюдь не о благе французского государства. Вот и на этот раз армянские националисты позаботились, чтобы во французском Марселе по случаю 102-й годовщины «геноцида армян» открылась площадь имени Согомона Тейлеряна.

Согомон Тейлерян

Как сообщает Nouvelles d’Armenie, торжественная церемония в честь такого знаменательного события состоится 21 апреля и участвовать в ней будут мэр Марселя Жан-Клод Годен, глава коммуны Экс-ан-Прованс Ив Морен, другие общественно-политические деятели и представители армянской общины.

Как случилось, что на эту провокацию так запросто попался Марсель? Казалось бы, и историкам, и политологам, в том числе во Франции, хорошо известно, что этот самый Согомон Тейлерян является убийцей бывшего «Большого визиря» Османской империи Талаат-паши в 1921 году в Берлине. То есть, по-любому, к Франции этот трагический инцидент никакого отношения не имеет. Но там есть армянская диаспора, которая традиционно печется только о себе, игнорируя интересы страны проживания, и делает все, чтобы вбить клин между Парижем и Анкарой.

Но вернемся к преступлению Тейлеряна. Этот человек всё распланировал и предусмотрел, отправляясь в Берлин и хладнокровно расстреливая известного турецкого деятеля на глазах у многочисленных свидетелей. Увы, уже тогда, почти сто лет назад, европейская мораль была столь витиевата и своеобразна, что умудрилась добиться оправдания Тейлеряна. Он был признан находившимся в момент покушения в состоянии невменяемости и освобождён.

Разумеется, это было политически ангажированное решение, являвшееся частью антитурецкой политики, которая и доныне не изжита в Европе. Неудивительно, что перед Турцией всегда ставились препоны, дабы не допустить ее членства в ЕС. И эта политика никогда не потерпит изменений - наивно рассчитывать на что-то иное. Как в свое время оправдали Согомона Тейлеряна, так оправдают и сегодня любое преступление против Турции и ее представителей.

Конечно же, Тейлерян не был террористом-одиночкой, который случайно оказался в Берлине и столь же случайно столкнулся с Талаат-пашой. Он был направлен в Берлин партией с давними террористическими традициями - «Дашнакцутюн», популярной однако и ныне, и представленной в парламенте Армении. И на этот факт никак не реагируют европейские организации, беспрестанно придирающиеся к Турции и Азербайджану по любому надуманному поводу или лживому доносу. Европа в упор не видит, что в Армении активно функционирует организация, члены которой на протяжении целого века совершают теракты по всему Старому Свету.

армянские террористы в Карабахе

Стоит напомнить, что преступление Тейлеряна - всего лишь эпизод операции «Немезис», подготовленной армянскими террористами. Ее осуществление в 1920 году стоило жизни премьер-министру АДР Фатали хану Хойскому. Тогда же был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халид бек Хасмамедов. Киллерами выступили Арам Ерканян и Мисак Киракосян .

Кроме того, по плану все той же "Немезис" в том же году в Стамбуле застрелили бывшего министра внутренних дел Азербайджана Бехбуд хана Джаваншира. Обвиняемый в этом преступлении Мисак Торлакян предстал перед британским военным трибуналом, который признал его виновным, но счел, что действовал он в состоянии аффекта. В итоге убийцу всего лишь выслали в Грецию.

То есть все эти преступники, так же, как и Тейлерян, фактически не понесли никакого наказания. Таково, как показывает жизнь, отношение «просвещенной Европы» к армянским убийцам и террористам, с одной стороны, и к Турции и Азербайджану - с другой. Так что ничего странного, если в Париже или Берлине скоро появится площадь имени Мисака Торлакяна.

Франция, да и вся Европа, слишком быстро забыли,  как их граждане становились невинными жертвами армянских террористов. Чего стоит хотя бы взрыв в аэропорту Орли 15 июля 1983 года, совершенный террористами АСАЛА, когда погибли восемь человек и еще 55 были ранены. Таких акций в 70-80-е годы прошлого века в различных городах Старого Света было немало, и многие из них – дело рук армянских националистов. И кто знает, не взорвут ли Марсель и иные города Франции те будущие армянские террористы, которых сегодня будут водить на прогулку по площади Согомона Тейлеряна. Той площади, что станет символом поощрения армянского терроризма.

1937 просмотров


Старости
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом
Америка и Россия не знают, как играть друг с другом наша аналитика
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
17 Апр 19° / 11°
18 Апр 19° / 12°
19 Апр 19° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8075 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Азербайджанское наследие на лондонском аукционе к сведению олигархов!
Военные отбили у ИГИЛ символическую мечеть
Миллион бездомных собак в Азербайджане наши проблемы
Казнь азербайджанцев правозащитники бьют тревогу
Ташкентский вояж Нахида Багирова фото
Азербайджанец вновь организовывает бои с участием армян
Депутаты из Блока Порошенко проголосовали за «геноцид армян» haqqin.az из Киева
В Венесуэле задержаны сотни митингующих
Во Франции площадь назвали в честь армянского террориста наша реакция
Азербайджанцы в списке самых нерелигиозных наций в мире не наш опрос
Ильхам Алиев в Евлахе
КНДР о неудачном запуске ракеты
Венгерского парашютиста ветром занесло на Украину
На рейсе Манчестер-Прага произошел массовый дебош
Афганистан обратился за помощью к России
Стрельба в США: есть жертвы
Теракт у аэропорта в Сомали
Сербия хочет купить комплексы С-300
Лукашенко пообещал белорусам переломный год
В наводнениях в Иране погиб 41 человек
Супругу Асада хотят лишить британского гражданства
В США рады неудачному пуску корейской ракеты
Вооруженное нападение на кафе азербайджанца в Петербурге Похитили 3 шаурмы
Тысячи грузин отправились за благодатным огнем в Иерусалим haqqin.az из Тбилиси
В «Открытой России» нашли замену Ходорковскому
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться