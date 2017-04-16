Не смотря на то, что довольно многочисленная армянская диаспора в Украине периодически пытается поднять вопрос признания этой страной «геноцида армян», власти государства неизменно отказываются это делать.

Тем не менее, в Запорожье предпринята очередная попытка убедить общественность Украины встать на сторону армянских националистов. В связи с годовщиной «геноцида» запорожские депутаты, разумеется, подзуживаемые парламентариями-армянами, обратились к Верховной Раде с призывом объявить 24 апреля «Днем памяти жертв геноцида армянского народа».

Как говорится в сообщении отделения Союза армян Украины в Запорожской области, «по итогам голосования было принято решение принять обращение депутатов к Верховной Раде о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа и опубликовать его в газете «Запорізька правда».

Между тем в Запорожском облсовете отказались комментировать данное решение. А вот в МИД Украины заверили haqqin.az, что внешнюю политику страны осуществляет президент и Рада, а их мнение по этому вопросу не изменилось.

Вместе с тем не следует забывать, что первая попытка провести решение о геноциде через парламент была предпринята в 2013 году. Тогдашний депутат Рады, нынешний глава МВД Арсен Аваков, имеющий армянские корни, писал: «Всем украинским армянам крайне важна позиция их страны по отношению к событиям 1915-22 годов. Трагедия не обошла ни одну армянскую семью».

Именно Арсен Аваков стал соавтором проекта постановления, которое называло события 1915 года в Турции геноцидом. Однако ни в 2013-м, ни позже в Украине его так и не приняли.

Понятно, что в нынешние трудные для Киева времена украинским властям не хотелось бы портить отношения с Турцией и Азербайджаном, отрицательно воспринимающих решения, связанные с принятием «геноцида». Однако у армянских националистов во всем мире практикуется метод уговорить сначала низовые органы, а потом добраться и до верховной власти, что и происходит сегодня в Украине.

Странно, но обращение армянских «запорожцев» в парламент страны поддержали и представители Блока Порошенко, хотя президент Украины не устает повторять о союзнических отношениях с Азербайджаном, предлагая азербайджанским бизнесменам инвестировать в их экономику. А несколько дней назад во время визита в Баку к этому призывал и мэр Киева Виталий Кличко.

Но прежде чем упрекать какие-либо официальные органы в Украины в попустительстве или двойных стандартах, следует обратить внимание на деятельность, а точнее, на бездеятельность азербайджанской диаспоры в этой стране. Отчего-то там узнают о негативных для нашей страны происках армян только из СМИ.

Как заявили haqqin.az в Объединенной диаспоре азербайджанцев в Украине, ввиду того, что сейчас в стране пасхальные нерабочие дни, выразить свой протест сейчас не представляется возможным.

Правда, политолог Сергей Гарань считает, что инициатива запорожских депутатов в любом случае не найдет поддержки в Киеве. «Если мы примем такое решение, это будет дополнительным фактором, осложняющим украинско-турецкие и украинско-азербайджанские отношения», - отметил украинский эксперт, почеркнув, что стратегические связи с этими странами очень важны для Киева.

«Тогда как Анкара и Баку всегда оказывали поддержку Киеву, от Еревана мы такой поддержки не видели, поэтому инициатива запорожских депутатов так и останется инициативой», - не сомневается С.Гарань.

Однако в любом случае азербайджанской диаспоре вместо того, чтобы вести борьбу друг с другом, лучше бы свою энергию направить на борьбу с происками армянских националистов.