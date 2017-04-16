Азербайджанец вновь организовывает бои с участием армян

Российский промоутер и тренер, азербайджанец Вели Мамедов снова взялся за организацию вечера профессионального бокса. Очередное мероприятие состоится 30 апреля в Сочи. И вновь основными участниками вечера, организуемого Мамедовым, будут армяне. Боксировать будут Давид Агаджанян, Вараздат Черников, Арам Амирханян, Манук Диланян и Ваге Саруханян.

«30 апреля в Oscar Event Hall неподалеку от автодрома «Формулы-1» состоится грандиозное мероприятие «Большой бокс», которое включит в себя сразу несколько компонентов, - заявил Вели Мамедов сайту allfight.ru. - Ожидаем всех посетителей финального заезда легендарного чемпионата мира «Формулы-1» и других желающих к нам на after-party, вечер профессионального бокса и концерт Егора Крида, а также других артистов лейбла Black Star. До утра с публикой останутся диджеи Duran Bar Moscow, которые обеспечат живую музыку и настоящий драйв».

Вечер организует Duran Boxing Promotions, руководителем которого является Мамедов, совместно со звездой отечественного бокса Сергеем Ковалевым и его компанией Krusher Promotions. Состоятся шесть боев, в которых, помимо армянских боксеров, примут участие представители Испании, Украины и России. На этот раз 25-летний промоутер не стал приглашать на турнир азербайджанцев, как было в двух предыдущих случаях.

Haqqin.az уже сообщал, что 7 мая прошлого года он провел дебютный турнир в Риге. Спустя месяц после апрельского обострения в Нагорном Карабахе Мамедов решил устроить странное «шоу» - азербайджанцы против армян. К примеру, на бой с Петросом Ананяном, которого Мамедов считает своим главным подопечным, азербайджанский промоутер пригласил азербайджанца Заура Садыхова, проживающего в Латвии. В другом поединке должны были сойтись бывший боксер сборной Азербайджана, участник Олимпиады-2012 в Лондоне Солтан Мигитинов и Лендруш Акопян.

«У нас армянские бойцы выступают с азербайджанскими. Не стоит тут искать никакого политического контекста, это чистый спорт. Если это и провокация, то мирная. Пусть все споры решаются на ринге и заканчиваются ударом гонга», — заявил тогда Вели Мамедов.

Спустя три месяца, в августе были организованы бои в Москве. В одном из поединков представитель Азербайджана Эмиль Ахмедов боксировал с Евгением Терентьевым и уступил ему. Ахмедов является бойцом Duran Boxing Promotions наряду с упомянутыми выше Ананяном, Агаджаняном и другими.

На официальном сайте организации Эмиль Ахмедов представлен как чемпион Европы, призер Кубка мира и боксер сборной Азербайджана. Ахмедов действительно был чемпионом Европы – в 2006 году он выиграл первенство среди школьников в украинском Николаеве. Он выступал за сборную Азербайджана, в том числе и на Всемирной Универсиаде-2013. «Отметился» Ахмедов и выступлением на оккупированных грузинских территориях. В 2014 году он самостоятельно, без ведома Федерации бокса Азербайджана, отправился на турнир в Южную Осетию.