В рамках 5-ой Международной Узбекской туристической выставки «Мир отдыха 2017» состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Ассоциациями туризма Азербайджана и Узбекистана, сообщает АзерТАдж.
Документ был подписан руководителем Ассоциации туризма Азербайджана Нахидом Багировым и главой Ассоциации туризма Узбекистана Набиджаном Касимовым.
Стороны договорились о взаимном обмене опытом и информацией, совместном развитии сферы туризма, организации совместных туров и мероприятий по продвижению туризма.
Меморандум о сотрудничестве также подразумевает взаимную поддержку по развитию оздоровительного туризма и наращиванию туристического потока.
После церемонии подписания была представлена культурная программа, организованная Культурным центром им. Гейдара Алиева, который действует при посольстве Азербайджана в Узбекистане.