Ассоциация по правам азербайджанского народа в Иране (AHRAZ) опубликовала доклад о применении смертной казни в иранских городах, населенных преимущественно этническими азербайджанцами.

Правозащитники AHRAZ с беспокойством отмечают, что число смертных приговоров в азербайджанских городах растет стремительными темпами. Если с октября 2015 по октябрь 2016 года в целом в Иране были казнены 588 человек, 187 из них были выходцами из азербайджанских провинций.

Половина из них была приговорена к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, четверть – за прелюбодеяния, а остальные из-за политических соображений и вопросов безопасности.

При этом каждый десятый казненный в Иране является жителем провинции Западный Азербайджан. Затем по распространенности смертных приговоров идут Восточный Азербайджан (8%), Ардебиль (7%), Казвин (6%), Занджан и Хамадан.

Правозащитники обеспокоены, что лишь чуть больше смертных казней были упомянуты в официальных сводках. Это говорит о том, что число смертных казней в Иране в разы превышает то, что указано в официальных источниках.

Далее организация AHRAZ приводит длинный список казненных в Иране этнических азербайджанцев, отмечая, что это лишь те, чьи имена удалось установить. Так, 7 января 2017 года в центральной тюрьме Тебриза был повешен Рашид Джавади, обвиненный в хранении 106 граммов героина.

Муртаза Хейдари был казнен в тюрьме Мараги по обвинению в хранении 3 кг героина. Там же ожидают смертной казни еще четыре азербайджанца: Ирадж Гафари, Акбар Моради, Хусейн Фатеми и Али Мостафи.

18 января 2017 года в центральной тюрьме Тебриза были казнены сразу четверо этнических азербайджанцев: Парвиз Солати, Гурбан Лютфи, Эртекан Карими и Хасан Хасанзаде, которому на момент ареста исполнилось 15 лет.

14 марта в тюрьме города Урмия был приведен в исполнение смертный приговор в отношении четырех азербайджанцев: Чингиза Бадузаде, Акрама Хосейна, Вахида Хамеди и Киомарса Фридана.

Правозащитники обеспокоены ростом числа казней в азербайджанских городах и решениями судей, которые зачастую не адекватны совершенным преступлениям.