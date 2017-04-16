В последнее время жители Баку обращают внимание на заметно увеличившееся число бездомных собак. Этот факт в беседе с haqqin.az подтвердила и создательница приюта Feniks Елена Симакина. «Собак действительно расплодилось очень много. Одна самка рожает в среднем 8 щенков из которых в природных условиях выживает 4-5, таким образом естественно увеличивается число животных», отметила Симакина.

По ее словам, зачастую животным бывает сложно найти еду, а от голода они порой становятся агрессивными. Помимо этого, не редки случаи жестоко обращения с ними, в следствие чего агрессия по отношению к людям лишь растет.

История приюта, созданного Еленой Симакиной началась в 2014 году, когда собака за которой она присматривала у себя во дворе была убита вместе с щенками. После долгих поисков она нашла «Собачий ящик» в поселке Балаханы, который позже превратился в приют.

Говоря об увеличении численности бездомных собак, она отметила, что есть один способ решения данной проблемы – это стерилизация.

«Когда я начинала это дело я не понимала, как это будет сложно и дорого. Бездомных собак в стране не один и не два, их около миллиона, об этом я узнала потом. Одному человеку сложно с этим справиться. Но недавно был создан Центр спасения и приют для бездомных животных при IDEA, который осуществляет бесплатную стерилизацию, за что мы им действительно очень благодарны. Хотелось бы, чтобы в этом центре было побольше врачей, и чтобы частные врачи тоже помогали им хотя бы раз в неделю или месяц, чтобы процесс шел быстрее», - сказала она.

Зоозащитник отметила, что источником существующей проблемы являются и сами люди. «Очень часто люди заводят питомцев, играют с ними, выращивают и потом выбрасывают на улицу. Но так нельзя, нужно воспитывать людей, и в особенности детей. Необходимо прививать им любовь к животным».

В свою очередь глава азербайджанского Общества защиты животных (ОЗЖ) Азер Гараев в беседе с haqqin.az заявил, что согласен с тем, что в Азербайджане следует проводить стерилизацию бездомных собак. При этом он добавил, что число животных не растет такими темпами, как кажется населению и причин для беспокойства нет.

«Во всем мире применяется практика вакцинации и стерилизации. Согласно статистике, до года доживает лишь 10% родившихся бездомных собак. Больше всего их гибнет в результате дорожно-транспортных происшествий и в результате болезней. На мой взгляд, популяция собак практически не растет», - добавил он.

По словам эксперта, эти животные не наносят жителям города особого вреда. «Следует менять наше отношение к бездомным животным и к окружающей среде в целом, особенно если мы называемся цивилизованным и светским государством. Иначе мы обречены».

Говоря о нынешней ситуации, Азер Гараев отметил, что сейчас животных просто отлавливают и вывозят за город. «Таким образом они искусственно создают концентрационный лагерь. Естественно животные погибают там медленной смертью. Данный вопрос необходимо решать, потому что он косвенно или прямо влияет на развитие туризма и облик города в целом».