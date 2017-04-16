Военные отбили у ИГИЛ символическую мечеть

Силы федеральной полиции Ирака в воскресенье взяли под огневой контроль территорию вокруг соборной мечети Ан-Нури в Мосуле, имеющей ключевое символическое значение для боевиков террористической группировки ИГ, об этом сообщили в самом ведомстве.

По словам руководителя федеральной полиции генерал-лейтенанта Раеда Шакера, вслед за успешным утренним продвижением военных в квартале Старого города на крышах освобожденных зданий "расположились снайперы, взяв под огневой контроль территорию вокруг храмового комплекса".

Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой провозгласил псевдохалифат ИГ. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий" минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.