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Азербайджанское наследие на лондонском аукционе к сведению олигархов!

Автор: Отдел информации 

26 апреля на лондонском аукционе Sothebys будет выставлено вышитое шелком панно, изготовленное во второй половине XVIII века в Азербайджане. Лот под названием «Искусство исламского мира» предварительно оценен в 8 тысяч фунтов стерлингов.

Как отмечается, вышитые ткани были неотъемлемой частью повседневной жизни азербайджанцев. И, к сожалению, именно поэтому в Азербайджане практически не осталось образцов таких панно, заявила в беседе с haqqin.az известный эксперт, бывший директор Музея ковров Ройя Тагиева.

«Люди активно использовали эти изделия, которые, естественно, изнашивались. Но это мало кого беспокоило, мол, завтра еще сделаем. Никто не думал, что в будущем это будет очень ценной вещью», - отметила Тагиева.

По ее словам, не только в Азербайджане, но даже и в Иране практически нет таких ценных коллекционных вещей. «Только в Турции кое-что сохранилось в некоторых мечетях», - отметила эксперт.

По ее словам, выставленное на аукцион панно – азербайджанское, это видно и по тюркским мотивам в орнаменте. «Однако на аукцион эта вышивка попала не из Азербайджана, - говорит Тагиева. – У нас таких нет, почти все подобные изделия в свое время попали на Запад. Иностранные путешественники сразу поняли ценность этих вышивок по шелку, самих ковров».

По словам Ройи Тагиевой, Азербайджан никак не может заявить свои права на панно. «Хорошо, что устроители аукциона указали, что эта вышивка из Азербайджана. Это уже большое дело. Для примера я вам скажу, что на Западе в различных хранилищах и коллекциях хранится две тысячи азербайджанских ковров XVI века».

Эксперт отмечает, что хотя претензии предъявить мы не можем, однако есть способ получить это панно обратно. «Представители Азербайджана могут подключиться и выкупить эту вышивку», - говорит Тагиева.

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