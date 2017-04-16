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Российская армия вооружается гиперзвуковым оружием

 

Российская армия до 2025 года получит новые образцы гиперзвукового оружия. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«В новой программе вооружения на 2018-2025 годы  ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ [вооружений, военной и специальной техники] следующего поколения», — отмечается в сообщении.

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