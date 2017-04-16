Олландом недовольны 77% французов

Деятельность представителя Французской социалистической партии Франсуа Олланда не устраивает 77% французов. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop.

Это самый низкий в истории Пятой Республики рейтинг действующего президента в преддверии выборов. В частности, у Николя Саркози показатель непопулярности перед президентскими выборами в апреле 2012 года находился «всего» на уровне в 64%, напоминает ТАСС.

Своего пика непопулярность Олланда достигла в сентябре 2014 года, когда она находилась на уровне в 86%.

Опрос был проведен в период с 7 по 15 апреля. Были опрошены 1948 человек.