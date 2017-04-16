США укрепляют военный союз с Южной Кореей

В Южную Корею с официальным визитом прибыл вице-президент США Майкл Пенс. Он заявил руководству страны, что Вашингтон по-прежнему привержен военному союзу с Республикой Корея, передает NEWSru.com.

Пенс посетил американскую базу и заявил журналистам, что «решимость США укреплять военный альянс с Южной Кореей никогда не была сильнее, чем сейчас».

Накануне прибытия Пенса в Южную Корею власти КНДР осуществили запуск ракеты, который американские военные посчитали «неудачным» — ракета взорвалась почти сразу после старта. В Пентагоне заявили, что КНДР испытывала ракету средней дальности.

Запуск ракеты КНДР вице-президент назвал очередной «провокацией», и напоминанием о том, каким угрозам ежедневно подвергаются американские военнослужащие «во имя защиты свободы народа Южной Кореи и защиты Америки в этой части света».