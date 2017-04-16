Подписаться на уведомления
 

США укрепляют военный союз с Южной Кореей

 

В Южную Корею с официальным визитом прибыл вице-президент США Майкл Пенс. Он заявил руководству страны, что Вашингтон по-прежнему привержен военному союзу с Республикой Корея, передает NEWSru.com.

Пенс посетил американскую базу и заявил журналистам, что «решимость США укреплять военный альянс с Южной Кореей никогда не была сильнее, чем сейчас».

Накануне прибытия Пенса в Южную Корею власти КНДР осуществили запуск ракеты, который американские военные посчитали «неудачным» — ракета взорвалась почти сразу после старта. В Пентагоне заявили, что КНДР испытывала ракету средней дальности.

Запуск ракеты КНДР вице-президент назвал очередной «провокацией», и напоминанием о том, каким угрозам ежедневно подвергаются американские военнослужащие «во имя защиты свободы народа Южной Кореи и защиты Америки в этой части света».

338 просмотров


Старости
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху»
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 16° / 9°
17 Апр 19° / 11°
18 Апр 19° / 12°
19 Апр 19° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8075 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Турки в Азербайджане проголосовали против Эрдогана
"Карабах" - чемпион Азербайджана В четвертый раз подряд
Кровавые разборки наркокартелей 10 убитых
Как Самвел Бабаян «Иглой» Саргсяна сбить захотел наш комментарий
США укрепляют военный союз с Южной Кореей
Вашингтон-Пекин-Москва. Кто лишний? наша аналитика
Олландом недовольны 77% французов
Российская армия вооружается гиперзвуковым оружием
Азербайджанское наследие на лондонском аукционе к сведению олигархов!
Военные отбили у ИГИЛ символическую мечеть
Миллион бездомных собак в Азербайджане наши проблемы
Казнь азербайджанцев правозащитники бьют тревогу
Ташкентский вояж Нахида Багирова фото
Азербайджанец вновь организовывает бои с участием армян
Депутаты из Блока Порошенко проголосовали за «геноцид армян» haqqin.az из Киева
В Венесуэле задержаны сотни митингующих
Во Франции площадь назвали в честь армянского террориста наша реакция
Азербайджанцы в списке самых нерелигиозных наций в мире не наш опрос
Ильхам Алиев в Евлахе
КНДР о неудачном запуске ракеты
Венгерского парашютиста ветром занесло на Украину
На рейсе Манчестер-Прага произошел массовый дебош
Афганистан обратился за помощью к России
Стрельба в США: есть жертвы
Теракт у аэропорта в Сомали
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться