Сверхсекретность дела генерала Самвела Бабаяна, возбужденного по факту ввоза в Армению зенитно-ракетного комплекса «Игла» и расследуемого Службой национальной безопасности Армении (СНБ), скорее всего, обусловлена не столько нежеланием обнародовать причину доставки в страну столь мощного оружия, сколько непредсказуемостью распоряжений со стороны армянской власти.

Недоступность информации, которую сегодня объясняют интересами следствия, на деле может означать только одно – ждем указаний. Особенно настораживают всякого рода сведения, якобы просочившиеся в СМИ.

Между прочим, дело Самвела Бабаяна и началось не с границы, откуда ввезли «Иглу», а именно со СМИ. Газеты и информагентства наперебой уверяли публику, что Бабаян этим оружием собирался сбить вертолет с действующим президентом Сержем Саргсяном. И вот теперь новая версия: тот же Бабаян хотел осуществить покушение на бывшего президента НКР Аркадия Гукасяна. Якобы между ними старые счеты. То есть никакой политики – исключительно личная вражда. Как говорил в «Мимино» герой Фрунзика Мкртчяна, такая личная неприязнь, что ради нее и «Иглу» притащишь из-за границы.

Кстати, наличием оружия, пусть и менее грозного, чем «Игла», тем более у бывшего боевого генерала и его сослуживцев по Карабаху, в Армении никого не удивишь. Как не удивишь и тем, как настойчиво саргсяновские власти пытаются манипулировать сознанием общества через подконтрольные СМИ.

Главное задача - убедить всех в демократичности своего режима, хотя эти самые все прекрасно знают, что Армения так же далека от демократии, как простой человек от Папы Римского.

Но кризис власти наступил столь внезапно и столь некстати, что приходится использовать все уловки, чтобы хотя бы вне Армении кто-то поверил - Саргсян и его команда действуют исключительно во благо народа.

В самой же стране, как ни уверяй, никто и слушать не станет. Слишком уж много жертв саргсяновской демократии и саргсяновского правового государства. И с каждым днем их число удваивается. Причем если раньше портные от следствия шили дела на неугодных соблюдая хотя бы видимость закона, то теперь такой изощренностью никто не заморачивается, и не скрываясь, работает грубыми стежками и белыми нитками.

Пол-Армении, а то и больше, уже пострадало от такого судопроизводства, а правительство тем временем принимает так называемые гуманные законы, на которые марионетки-судьи и не думают обращать внимания, зная, что именно этого от них и ждут.

И Служба нацбезопасности не только не исключение в этом «правоохранительном» ряду, а напротив, основа и поддержка всех беззаконий. Вот и в деле Самвела Бабаяна появилась не только новая версия, но и (для убедительности) новые подельники. Арестованы трое. Личность одного из них уже известна – это бывший соратник генерала и участник войны Санасар Габриелян, владелец деревообрабатывающего предприятия в России. Личность второго держится в строжайшей тайне, опять же – «в интересах следствия». Причем последнее словосочетание можно рассматривать с нескольких ракурсов: в чьих интересах ведется следствие, для чего оно ведется, и вообще к чему оно ведет?

Настоящими предателями нации и преступниками СНБ не занимается; ее интересуют исключительно не растерявшие на перепутье честь и достоинство патриоты. И хотя адвокат Самвела Бабаяна Карен Агаджанян заявил СМИ, что его подопечный своей вины не признал, кое-где все же промелькнула информация, что арестованный не скрывает своих преступных целей.

Что же касается незасвеченной по этому делу личности, то у этого инкогнито, оказывается, даже нет адвоката. СНБ Армении старается внушить, что дело находится в разработке давно и сомнения на Бабаяна у них появились тоже давно, просто не было явных доказательств. Однако теперь был задержан некий якобы соучастник, у которого дома произвели обыск, но ничего не нашли. Но этот человек неожиданно, осознал, раскаялся и сам пришел в СНБ и поведал, где хранятся улики. Теперь он, конечно, тоже за решеткой.

Нетрудно догадаться, кем в итоге окажется этот раскаявшийся «патриот» и для чего, а вернее, по чьей указке он перевел стрелки на Самвела Бабаяна. Пока же во всем этом фарсе самым знаковым моментом является то, что «Игла» спокойно, без каких-либо подозрений и проверок пограничников, пересекла границу Армении. То есть СНБ, вместо того чтобы на месте оперативно задержать и груз, и ввозившего, а потом, раскрутив цепочку, выйти на заказчиков, преспокойно дала зеленый свет мощной ракетной установке. Ну а потом, вослед, так сказать, нацбез принялся дергать за непонятные ниточки и выводить на поверхность непонятно кого, вернее, нужных им людей.

Так кто всё же заказал «Иглу» и кто тот бездарный сценарист, который на уровне низкопробного телесериала пишет сценарии для следственных действий СНБ, в основе которых, как правило, пафосный патриотический балаган властей?