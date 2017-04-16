В четвертый раз подряд

Обыграв сегодня в матче 26-го тура Премьер-лиги бакинский "Интер" (3:0), футболисты "Карабаха" в четвертый раз подряд стали чемпионами Азербайджана.

Набрав 56 очков, "Карабах" за два тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя - "Габалы". У габалинцев, проигравших сегодня в Гяндже "Кяпязу" (0:2), 49 очков. 3-е место занимает "Интер", с 43 очками обеспечивший себе бронзу.

"Карабах" вновь представит Азербайджан в Лиге чемпионв. "Габала" и "Интер" выступят в Лиге Европы. За четвертую путевку в еврокубки борются четыре клуба.