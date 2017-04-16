Армения обеспокоена и будет противиться возможному вступлению Азербайджана в Евразийский экономический союз. Об этом прямо сказал посол Республики Армения в России Вардан Тоганян. По его словам, «если Азербайджан выступит с инициативой о вступлении в ЕАЭС, то у Армении будет свое особое мнение» (цитата по «Интерфакс»).

Разговоры вокруг вступления Азербайджана в ЕАЭС активизировались после недавних высказываний известного российского телеведущего Владимира Соловьева, побывавшего в Баку. По словам Соловьева, возможный приход в ЕАЭС Азербайджана очень серьезно меняет расклад сил, включая железную дорогу в Иран и нефтяные возможности республики – «с ними будет совсем другой расклад".

"Пока рано говорить (какое мнение будет у Армении). Зависит, в частности, от того, с какой конкретно инициативой выступит Азербайджан: захочет ли он стать наблюдателем или полноценным членом. Соответственно, и мы сформируем свою позицию, и она у нас по этому вопросу обязательно будет", - заявил армянский дипломат.

Но так ли привлекателен Евразийский экономический союз для Азербайджана? Ведь здесь есть и политические, и экономические составляющие.

Стоит вспомнить, что буквально на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал подтянуть экономики всех членов ЕАЭС к одному уровню. По его словам, механизмы Евразийского экономического союза будут работать эффективнее, если экономики всех стран-участниц будут находиться приблизительно на одном уровне, заявил Назарбаев.

«Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать», - сказал он (И здесь явный намек на Армению и Киргизию, которые являются самыми слабыми звеньями в ЕАЭС – ред).

Буквально на днях американское издание National Interest задалось вопросом: Развалится ли Евразийский экономический союз? По мнению авторов издания, Россия пытается создать альтернативу Евросоюзу, который успешно продвигает политику соседства и предлагает проект Восточного партнерства, направленный на взаимодействие с бывшими республиками СССР. «Другими словами, Москва старается создать институт, чтобы закрепить свое влияние в Евразии, объединяя осколки уже несуществующей империи».

«Казахстан, у которого самая протяженная среди других стран-соседей граница с Россией, намерен закрепиться в регионе и выступать в качестве серьезного политического и экономического игрока. К тому же для Астаны сближение с Москвой – создание противовеса растущему влиянию Китая. У Армении нет общих границ ни с одной из стран ЕАЭС. Более того, экономические и торговые связи с Россией осуществляются через соседнюю Грузию, так как западные и восточные границы заблокированы Турцией и Азербайджаном. Поэтому в Ереване рассматривают ЕАЭС исключительно в рамках усиления военных и политических связей с Россией. Тем временем Белоруссия и Кыргызстан стремятся получить экономические и финансовые дивиденды от России и Казахстана для своих внутренних нужд», пишет американское издание.

В общем плане среди стран евразийского блока возникают серьезные политические, экономические и цивилизационные конфликты. К примеру, Казахстан входит в Тюркский совет, членами которого являются Турция и Азербайджан – «исторические враги Армении». Астана активно лоббирует протурецкие и проазербайджанские интересы в ЕАЭС, ограничивая намерения России предоставлять одностороннюю поддержку Еревану.

Белоруссия, как отмечает американское издание, желает расширения политического и экономического диалога с Азербайджаном.

О сложностях, которые испытывает ЕАЭС, рассказал в беседе с haqqin.az и казахстанский политолог Замир Каражанов. «Проблемы есть у любого интеграционного объединения, ЕАЭС не исключение из правил… Между странами ЕАЭС время от времени возникают споры экономического характера, что говорит о неких проблемах и противоречиях. Есть случаи применения нетарифных методов регулирования внешней торговли со стороны отдельных стран участниц ЕАЭС, попытки защитить своих производителей. Это не причина для критики интеграции, а повод для того, чтобы решать проблемы», - считает казахстанский эксперт.

Как бы там ни было, очевидно, что даже если Армения попытается воспрепятствовать вступлению Азербайджана в ЕАЭС, у нее ничего не получится. Максимум что может сделать Ереван – это высказать свое «особое мнение». Другой вопрос – насколько Азербайджан заинтересован в Евразийском экономическом союзе и насколько реальные игроки в ЕАЭС заинтересованы в Азербайджане. Мнение Армении, как отмечалось выше, можно не брать в расчет.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.