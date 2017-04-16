Трамп: «Митинги против меня проплачены»

Прошедшие в субботу в городах США протесты с требованием опубликовать налоговую отчетность президента США Дональда Трампа были проплачены. Такое мнение высказал сам Трамп на своей странице в Twitter.

«Кто-нибудь должен разобраться, кто заплатил за вчерашние маленькие организованные митинги. Выборы закончились!» — написал он.

Акции прошли в 150 городах США. В них приняли участие десятки тысяч человек. Кроме того, петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Трампа набрала более 620 тысяч подписей с момента появления на сайте Белого дома.

Крайний срок подачи налоговых документов во всех американских штатах — 15 апреля. Однако Трамп отказался обнародовать свои налоговые отчеты.