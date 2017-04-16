Впервые за несколько лет прошли официальные переговоры между президентом Республики Молдова и главой непризнанной ПМР – эта должность тоже носит название «президент». Оба лидера были избраны всенародным голосованием в конце прошлого года почти одновременно. В январе президент Молдовы Игорь Додон, в отличие от своих предшественников, сразу после вступления в должность посетил левый берег Днестра, практически неподконтрольный Кишиневу. Всего через пару недель после визита в Приднестровье молдавский глава государства отправился в Москву. Весной же, в середине марта, Игорь Додон снова гостил в Кремле.

И вскоре, 30 марта, проходят эпохальные переговоры тет-а-тет с руководителем ПМР Вадимом Красносельским, который тоже незадолго до этой встречи побывал в российской столице. Нетривиальность ситуации становится яснее, если обратить внимание на плотный график контактов обоих президентов, на внезапную активизацию переговорного процесса по приднестровскому урегулированию после почти трехлетнего простоя и на вполне ощутимые результаты переговоров.

Как Молдова забыла про Приднестровье

Жизнь Приднестровья несколько отличается от ситуации в ряде других зон замороженных военных конфликтов. Фактически Приднестровская Молдавская Республика, оставаясь непризнанной, функционирует почти как обычное государство со всеми основными институтами, включая парламент и правительство, армию и юстицию, банковскую систему и валюту, собственные паспорта, вузы, таможню и все прочее. Так или иначе, Приднестровье ведет и свою, в определенной мере самостоятельную, политику и экономическую деятельность.

После революционных событий 7 апреля 2009 года, стоивших президентского кресла коммунисту Владимиру Воронину и приведших к власти проевропейский либерально-демократический альянс, о ПМР в Кишиневе будто забыли. Нет, – периодически, конечно, у кишиневского правительства возникали претензии. Поводами становились либо чересчур самостийные, либо слишком пророссийские демарши приднестровцев. Как водится, отписывались ноты на тему «мы возмущены», «обеспокоены», «не согласны». Правда, все больше при необходимости создать прецедент в контексте неких отдельных интересов. Ощутимых инициатив вести переговорный процесс заметно не было.

Если под нажимом России или европейских гарантов и случались какие-либо официальные рандеву, то они протекали довольно вяло. Дело дошло до заявлений унионистов (сторонников объединения Молдовы с Румынией), что левый берег Днестра – территория не румынская и, стало быть, Молдове тоже без надобности.

Поутихла ли занятость властными раздорами в Кишиневе, залихорадило ли политические круги от предстоящих президентских выборов на обоих берегах Днестра или ОБСЕ и российские представители потребовали подвижек, но год назад после двухлетнего затишья, наконец, началась подготовка к переговорам «5+2», которые и прошли летом в Берлине. Спецпред председателя ОБСЕ Корд Майер-Клодт хвалил тогда Россию за инициативы, направленные на активизацию переговорного процесса, а итоговый «Берлинский протокол» содержал вполне конкретные и актуальные тезисы.

Цифры и компромиссы

Дадим небольшое пояснение. Переговоры в формате «5+2», длящиеся чуть ли не четверть века, ведет довольно большая компания: Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ являются посредниками и гарантами, а США и ЕС занимают позицию наблюдателей. Традиционным камнем преткновения служит вопрос немногочисленной военной базы РФ в ПМР, в задачи которой входит охрана аэродрома и оставшихся складов вооружений, и миротворческого контингента, в основном, несущего вахту на молдавско-приднестровской границе и включающего российских военнослужащих. Главным контролирующим органом в зоне безопасности является с момента основания в 1992 году Объединенная Контрольная Комиссия (ОКК) в составе представителей от Молдовы, ПМР и России.

За прошедшие 25 лет возникали различные варианты разрешения приднестровского конфликта, включая знаменитый «меморандум Козака» 2003 года, который предполагал федерализацию Молдовы. Остальные участники переговорного процесса остановились на определении «особый статус» для Приднестровья в составе Молдовы. Какой именно «особый статус», уточним, мол, по ходу дела. В августе прошлого года после пресловутого растормаживания переговоров «5+2», молдавский премьер Павел Филип заявил, что обсуждать этот самый «особый статус» пока рано – президентские выборы на носу.

В октябре представитель ОБСЕ Корд Майер-Клодт уже сокрушался о неудавшемся поиске компромисса в приднестровском урегулировании. Тогда же прошла встреча политических представителей сторон конфликта – вице-министра по реинтеграции Молдовы Георге Балана и главой МИДа ПМР Виталием Игнатьевым. Такие версии переговоров здесь именуются «1+1». Виталий Игнатьев обвинил в стагнации процесса молдавскую сторону. Георге Балан рапортовал в духе кино-персонажа Жоржа Милославского: «Такие вопросы, товарищ посол, с кондачка не решаются. Нам нужно посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельке!». То есть, снова ждем переговоров «5+2».

Упомянутые перманентно возникающие вопросы разнообразны: железнодорожное сообщение в обход Приднестровья, свобода передвижения граждан – с обеих сторон имеется погранконтроль и, например, фермеры с правого берега порой не могут добраться до своих угодий на левом берегу. Приднестровские паспорта, как, впрочем, и все остальные левобережные документы, в остальной Молдове хождения не имеют.

Несомненно, даже в сравнении с тяжким кризисным положением правобережной Молдовы, в Приднестровье живется куда труднее и беднее. Российские субсидии, конечно, никто не отменял, но ими одними все население непризнанной республики не прокормишь. При полулегальном статусе этого региона, при всех сомнительных или респектабельных формах приднестровского бизнеса, при абсолютной лояльности приднестровцев Российской Федерации (в ПМР красовались плакаты, объявлявшие левобережье частью России), можно ли удивляться неприкрытой настороженности со стороны Украины и самой Молдовы любым экспортно-импортным операциям с участием Приднестровья? Да еще прошедшей осенью экс-президент ПМР Евгений Шевчук, пусть и в предвыборных целях, издал указ о синхронизации местного законодательства с российским.

Страхи приднестровцев

Игорь Додон сразу нарушил еще одну традицию ассоциированной с Евросоюзом Молдовы: его первая официальная поездка была не в Брюссель, а в Москву. Там молдавский президент получил ряд весьма полезных для Молдовы авансов, тоже, кстати, довольно точно соответствующих его предвыборной риторике. Подводя итоги своего месячного пребывания на посту, Додон обмолвился, что статус Приднестровья – в рамках федерализации или нет – можно решить путем всенародного референдума.

Красносельский не заставил ждать ответной реакции и четко отрезал: у нас, мол, референдум уже был (о присоединении к России, например), никакой Молдовы нам не надо, а независимость – это главная гарантия безопасности Приднестровья и приднестровцев. Небольшое пояснение. Как такового межнационального конфликта между правым и левым берегами Днестра не было. Однако доминировавшие тогда националистические настроения в Кишиневе с лозунгами «Чемодан – вокзал – Россия!» или «Русских – за Днестр, евреев – в Днестр», а также беспрерывно звучавший призыв о воссоединении с Румынией стали поводами для провозглашения независимости Приднестровья и дальнейшего вооруженного противостояния.

Молдова – страна многонациональная. При однозначном доминировании титульной нации здесь есть регионы вроде Гагаузии или ряда северных районов, где по-молдавски либо по-румынски практически не говорят. Гагаузия хоть и грозила отделением, но ограничилась статусом автономии, а Приднестровье с малым числом молдавского населения в силу наличия даже простого рубежа в виде реки Днестр, сумело прочертить вполне осязаемую границу. Для приднестровцев фактор потенциального присоединения к Румынии и насильственной румынизации по-прежнему является наиболее пугающим и отталкивающим.

В течение последних восьми лет либерально-демократического правления немногочисленные, но воинственные сторонники унионизма активизировали свою деятельность и, к тому же, снова вошли во власть. Экс-президент Николае Тимофти не скрывал своего пристрастия к идее Великой Румынии и воссоединения с «братьями из-за Прута». Стоит ли объяснять, почему Тирасполь не стремился к диалогу с Кишиневом?

Арифметика переговоров: «1+1» больше, чем «5+2»?

Можно смело утверждать: за первые месяцы начавшегося года для активизации переговорного процесса по приднестровской проблеме на официальном уровне было сделано больше, чем за прошедшие несколько лет. Переговоры «1+1» диппредствителей Молдовы и ПМР прошли с таким успехом, будто осенью о стагнации не было и речи.

Россия, как и год назад, подтвердила готовность быть посредником-гарантом в переговорном процессе. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам рабочей поездки в Молдову, состоявшейся несмотря на дипломатический скандал с призывом к молдавским чиновникам не ездить в Россию.

При этом фоном к столь многообещающим событиям в течение марта стал целый ряд, мягко говоря, неловких инцидентов. После того, как Объединенная контрольная комиссия проинспектировала миротворческие посты в зоне безопасности на Днестре и браво рапортовала о положительной оценке ситуации, молдавская сторона обвинила приднестровцев в неконструктивной позиции на следующем заседании ОКК – не хотят они, мол, дополнительного мониторинга. То в кишиневском аэропорту задерживают приднестровского министра, то на границе с Приднестровьем аналогично поступают с кишиневскими чиновниками. Минобороны Молдовы высказало претензию российскому военному атташе относительно его визита в ПМР и потребовало отзыва дипломата. В начале марта парламент ПМР решил приравнять российский флаг к своему государственному. Затем снова громко зазвучали красивые речи о сотрудничестве между Тирасполем и домом Романовых.

Игорь Додон принимал главу Приднестровья в президентской загородной резиденции на Днестре. Никого из представителей СМИ на встречу не допустили. Итоговые пресс-конференции прошли по отдельности в Кишиневе и Тирасполе.

Поразительно, но за считанные часы беседы «1+1» были достигнуты договоренности в таких вопросах, где безрезультатно ломали копья на переговорах «5+2». Причем уступки последовали со стороны Приднестровья! Упростится пропускной режим на въезде в ПМР для обладателей молдавского паспорта, будут прекращены уголовные дела против ряда чиновников из Молдовы, решится вопрос обработки спорных сельхозугодий на левом берегу, и прочее. Игорь Додон обещал подумать над признанием автономеров и кое-каких приднестровских документов, включая вузовские дипломы, и над тем, как наладить телекоммуникационную связь и железнодорожное сообщение между двумя берегами.

Незадолго до эпохального рандеву молдавский президент, словно и не было его идеи о референдуме, вновь заявил о решении приднестровской проблемы исключительно в формате «5+2». Невзирая на побудительные мотивы или стимулы для приднестровского лидера пойти на уступки, успешность беседы «1+1» неоспорима и удивительна. Хотя бы самим своим фактом. Быть может, сыграли роль внешнеполитические взгляды и контакты Игоря Додона? Однако более интересно задать вопрос об эффективности многосторонних переговоров, и о том, насколько, в принципе, нужно сторонам и реально дальнейшее развитие процесса реинтеграции Молдовы.