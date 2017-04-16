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Бразилию охватил "мясной скандал" десятки задержанных

 

Федеральная полиция Бразилии выдвинула обвинения в адрес 63 человек в рамках резонансного дела о продаже просроченных продуктов питания. Как сообщил телеканал Globo, обвинения выдвинуты по 11 статьям.

Подозреваемые проходят по статьям «коррупция, вымогательство, участие в преступном сговоре, использование поддельных документов, использование некачественных продуктов в производстве, нарушение стандартов производства и причинение ущерба национальной экономике».

Уголовное дело направлено в прокуратуру. Надзорное ведомство, по закону страны, должно передать его в суд или закрыть.

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