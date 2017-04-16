Эрдоган уже празднует победу

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил по телефону премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом конституционного референдума, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 98% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов. Поправки предусматривают переход на президентскую систему правления.
Эрдоган позвонил также лидеру националистической Партии национального движения Девлету Бахчели, который поддержал конституционную реформу. По данным источника в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что исход референдума уже ясен, и выразил надежду, что его результаты пойдут на пользу стране и народу.