В Стамбуле перекрыли площадь Таксим

Площадь Таксим в Стамбуле, где ранее неоднократно проходили митинги турецкой оппозиции, перекрыта по соображениям безопасности после конституционного референдума, на котором с небольшим отрывом лидируют сторонники конституционной реформы. Об этом передает в воскресенье информационное агентство DHA.

Сторонники перехода на президентскую систему лидируют на референдуме в Турции, набирая 51,5% после обработки 97% бюллетеней, при этом их разрыв с противниками конституционных изменений сокращается. Заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер обвинил турецкие власти в том, что они занимаются манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме.