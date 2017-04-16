У берегов Ливии тонет судно с мигрантами

В Средиземном море вблизи побережья Ливии терпит крушение немецкое спасательное судно, принадлежащее неправительственной организации Jugend Rettet. Об этом сообщается в фейсбуке НПО, пишет Газета.ru.

По предварительным данным, судно приняло на борт слишком много мигрантов, в связи с чем не может двигаться.

Судно посылает сигнал SOS итальянской береговой охране. В сообщении говорится, что вокруг корабля находятся лодки, на которых еще около 400 беженцев, большинство из которых без спасательных жилетов.