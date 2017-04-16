Беларусь добилась скидки на российский газ

Цена российского газа для Белоруссии составит в 2018 году 129 долларов за тысячу кубометров. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил вице-премьер республики Владимир Семашко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, этот уровень будет вне зависимости от конъюнктурных цен на нефть и газ.

Семашко подчеркнул, что если бы две страны на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы «под 150 долларов». Он назвал это существенной скидкой.

Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.