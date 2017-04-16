Турция приняла историческое решения в своей истории в связи с системой правления, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

По словам президента, более 25 миллионов турецких избирателей проголосовали за поправки в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления.

Как отметил Эрдоган, некоторые пункты референдума сразу выступят в силу.

"Президентская форма правления будет введена в 2019 году совместно с президентскими выборами", - сказал он.

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Избиратели, поддержавшие введение президентской системы на конституционном референдуме в Турции в воскресенье, поставили точку в спорах по этому вопросу, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым в воскресенье.

"Народ, проголосовав за, поставил точку в спорах о президентской системе. Теперь демократия и правовое государство будут еще сильнее. Мы едины, мы все братья. Ни у кого не должна остаться душевная рана ", — сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов при явке 84%. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.