Советник Трампа призвал к жесткому разговору с Россией

Советник по национальной безопасности Белого дома Герберт Макмастер заявил, что настало время для «жесткого разговора» с Россией по поводу поддержки сирийского правительства и ее «подрывных» действий в Европе. Такое мнение он высказал в эфире ABC News.

По словам Макмастера, поддержка президента Сирии Башара Асада со стороны России «сделала вечной» гражданскую войну и создала кризис, который перекинулся в Ирак, соседние страны и Европу.

«Таким образом, поддержка Россией такого ужасного режима, который является стороной такого конфликта, должна быть поставлена под вопрос, равно как и подрывные действия России в Европе, — сказал Макмастер. — И поэтому я думаю, что пришло время, чтобы провести этот жесткий разговор с Россией».

«Что ж, когда отношения находятся на самом низком уровне, нам просто некуда идти», — добавил советник. По его словам, недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию был «идеально рассчитан».